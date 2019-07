PlayStation Plus: Sony rimuove PES 2019 dalla lineup di luglio, arriva Detroit per PS4!

Attraverso i propri profili social, i rappresentanti di Sony Interactive Entertainment ci cominicano di aver preso una decisione destinata a far discutere, ossia quella di modificare la lineup dei giochi PS4 gratis del PS Plus di luglio attraverso la sostituzione "in extremis" di PES 2019 con un nuovo titolo.

Il simulatore calcistico di Konami, infatti, sarebbe dovuto approdare nella Instant Game Collection di PlayStation 4 proprio quest'oggi, martedì 2 luglio, insieme al funambolico arcade racer Horizon Chase Turbo.

Diversamente da quanto annunciato da Sony, invece, PES 2019 non potrà essere scaricato gratuitamente dagli abbonati al servizio: al posto dell'ultimo capitolo di Pro Evolution Soccer sarà proposto Detroit Become Human, l'iconica avventura sci-fi di Quantic Dream, gli autori di Heavy Rain e Beyond Due Anime. La versione propostaci da Sony, oltretutto, è la Digital Deluxe comprensiva di una copia di Heavy Rain, un titolo che è stato già proposto agli abbonati a PS Plus nel giugno del 2018. Su queste pagine trovate la nostra recensione di Detroit Become Human a firma di Giuseppe Arace.

L'annuncio della modifica della lineup mensile del PS Plus di luglio 2019 è avvenuto tramite un messaggio lanciato sui profili social ufficiali di PlayStation che non spiega i motivi di una simile scelta, contribuendo così ad alimentare i dubbi della community di giocatori PlayStation 4. A ogni modo, sia Detroit Become Human che Horizon Chase Turbo potranno essere scaricati in via del tutto gratuita dagli iscritti a PS Plus per tutta la durata del mese di luglio e fino al martedì della prima settimana di agosto. Cosa ne pensate di questa modifica? Fatecelo sapere con un commento.