PlayStation Plus: Mad Max e Trackmania Turbo tra i giochi gratis di aprile 2018

ha finalmente annunciato i titoli che i giocatori abbonati apotranno scaricare senza alcun costo aggiuntivo nel corso del mese di

Anche questo mese l'offerta è di tutto rispetto: gli utenti PlayStation 4 potranno scaricare Mad Max, l'eccellente open world sviluppato da Avalanche Studios, e Trackmania Turbo. Grazie alla funzionalità di cross-buy, sull'ammiraglia di casa Sony sarà possibile giocare anche a Q*Bert Rebooted.

Ecco la lineup completa:

Mad Max (PS4)

Trackmania Turbo (PS4)

In Space We Brawl (PS3)

Toy Home (PS3)

99 VIDAS (PS Vita )

Q*Bert Rebooted (PS3, PS Vita e PS4)

I giochi sopramenzionati potranno essere messi in download a partire dal pomeriggio di martedì 3 aprile 2018. Lo stesso giorno, verranno eliminati dalla Instant Game Collection Bloodborne, Ratchet & Clank e gli altri giochi gratuiti messi a disposizione a marzo. In apertura di notizia potete ammirare il trailer condiviso da Sony per l'occasione. Cosa ne pensate della lineup del Playstation Plus per il mese di aprile?