PlayStation Plus: Mafia 2 e gli altri giochi Essential di novembre disponibili ora

A partire da martedì 7 novembre sono disponibili per il download i nuovi giochi PlayStation Plus Essential per PS4 e PS5, scaricabili da oggi e fino al 4 dicembre compreso su entrambe le console di casa Sony.

La lineup dei giochi PlayStation Plus Essential di novembre 2023 include Mafia II Definitive Edition (riedizione dell'omonimo gioco uscito nel 2010) e due titoli multiplayer come Aliens Fireteam Elite e Dragon Ball The Breakers.

Giochi PlayStation Plus Essential novembre 2023

Aliens Fireteam Elite PS4 (compatibile PS5) 15.91 GB

Mafia II Definitive Edition PS4 (compatibile PS5) - 25.14 GB

Dragon Ball The Breakers PS4 (compatibile PS5) 9.21 GB

Tre giochi sicuramente molto diversi tra loro ma che non faticheranno a conquistare gli appassionati dei generi di riferimento. Mafia II Definitive Edition è un gioco d'azione e avventura sequel dell'ottimo Mafia, riproposto in versione definitiva con comparto tecnico migliorato e ottimizzazioni al gameplay.

Aliens Fireteam Elite è uno sparatutto co-op ambientato nel mondo dell'omonimo universo cinematografico mentre Dragon Ball The Breakers è un arena brawler con i personaggi della celebre saga di Akira Toriyama.



A metà mese Sony annuncerà anche i nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di novembre 2023, i giochi Essential, lo ricordiamo, sono scaricabili dagli abbonati di qualsiasi livello.