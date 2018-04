PlayStation Plus maggio 2018: speculazioni e rumor sui giochi gratis per PS4, PS VR e Vita

Sony Interactive Entertainment dovrebbe annunciare nella giornata di domani (mercoledì 25 aprile) i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di maggio 2018, nell'attesa non mancano come da tradizione rumor e speculazioni sulla line-up Instant Game Collection per PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita e PlayStation VR.

PSU ha pubblicato le sue previsioni sui giochi gratis della Instant Game Collection di maggio 2018, basate su rumor, sensazioni e speculazioni, come di consueto riportiamo la lista ma vi invitiamo a prenderla con le dovute precauzioni, poichè la line-up definitiva potrebbe essere molto differente.

Dark Souls II Scholar of the First Sin

Dopo Bloodborne, Sony potrebbe regalare un secondo titolo targato From Software, magari Dark Souls II in versione Scholar of the First Sin, la quale include numerosi miglioramenti e contenuti aggiuntivi rispetto alla versione base.

Night in the Woods

Gioco indipendente di discreto successo, potrebbe affacciarsi nella Instant Game Collection di maggio come produzione indie di qualità affiancata a grandi giochi Tripla A.

Divinity Original Sin Enhanced Edition

Con Divinity Original Sin II in arrivo ad agosto, regalare il primo episodio agli abbonati Plus potrebbe essere una buona mossa per far salire l'hype per il sequel.

Puyo Puyo Tetris

Un gioco leggero, colorato e divertente, ideale per i giovanissimi e per gli appassionati di rompicapo. Il crossover tra Tetris e Puyo Puyo potrebbe rappresentare la proposta "per famiglie" della line-up PS Plus di maggio.

Non ci resta che attendere poche ore per saperne di più, voi ci vi aspettate dai giochi gratis PlayStation Pius del prossimo mese? Sapevate che fino al 4 maggio i nuovi abbonati Plus riceveranno in regalo 90 giorni di abbonamento, pagando 15 mesi al prezzo di 12?