PlayStation Plus maggio 2020: annunciati i nuovi giochi gratis PS4

Rispettando un calendario ormai ampiamente collaudato, Sony Interactive Entertainment ha annunciato i due nuovi giochi gratis per gli abbonati PlayStation Plus in arrivo a maggio. Scopriamoli insieme!

Ad aprile è stata la volta di Uncharted 4 Fine di un Ladro e DiRT Rally 2.0, a maggio invece Sony offre agli abbonati PS Plus Cities Skylines e Farming Simulator 19.

Giochi gratis PS Plus maggio 2020

Cities Skylines

Farming Simulator 19

Dopo mesi particolarmente ricchi con l'aggiunta di grandi blockbuster come The Last of Us Remastered, Uncharted Collection, Uncharted 4 e Shadow of the Colossus a maggio l'offerta non include giochi first party ma questo non vuol dire che l'offerta non sia degna di attenzione da parte degli appassionati dei rispettivi generi. Bisogna inoltre ricordare che in questo periodo Sony ha fatto un grande sforzo regalando gratis Uncharted Collection e Journey a tutti i possessori di PlayStation 4.

I giochi PlayStation Plus potranno essere scaricati gratis dal PlayStation Store dalla tarda mattinata (generalmente tra le ore 12:00 e le 13:00 ora italiana) di martedì 5 maggio. Cosa ne pensate dei nuovi giochi gratis PS4? Siete soddisfatti della proposta di Sony o avreste preferito altri titoli? Lo spazio commenti qui sotto è a vostra disposizione.