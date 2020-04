PlayStation Plus maggio 2020: atteso per oggi l'annuncio dei nuovi giochi gratis PS4

Ci siamo, la fine del mese di avvicina a grandi passi e come di consueto arriva il tano atteso momento dell'annuncio dei giochi gratis PS4 per gli abbonati PlayStation Plus. L'attesa non sarà molto lunga e per scoprirli basterà aspettare poche ore.

L'annuncio è previsto per oggi pomeriggio alle 17:30 ora italiana, vi aggiorneremo ovviamente su queste pagine non appena Sony rivelerà ufficialmente i nuovi giochi PS Plus gratis di maggio. Gli ultimi mesi sono stati piuttosto ricchi con l'aggiunta al catalogo Instant Game Collection di titoli come Uncharted 4 Fine di un Ladro, The Last of Us Remastered, DiRT Rally 2.0 e Uncharted The Nathan Drake Collection, la speranza della community è quella di continuare ad avere produzioni AAA first e third party in collezione, alternate magari a produzioni indipendenti di grande impatto.

Nei giorni scorsi è emerso un leak sui giochi PS Plus gratis di maggio che vorrebbe l'arrivo di Dark Souls Remastered e Dying Light, tuttavia la fonte è rimasta anonima e non è stata capace di fornire sufficienti garanzie per provare le sue affermazioni, tanti i dubbi quindi e ben poche le certezze. E voi quali giochi vi aspettate dalla lineup PlayStation Plus di maggio 2020? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.