PlayStation Plus maggio 2020: bonus gratis disponibili, come scaricarli

I nuovi giochi PlayStation Plus di maggio 2020 gratis per PS4 sono disponibili dalla scorsa settimana, non si è ancora aggiornata però la sezione dedicata ai bonus gratis per gli abbonati PS Plus, i quali possono comunque continuare a scaricare i due contenuti extra regalati ad aprile.

Parliamo del Pacchetto Celebrativo PlayStation Plus di Fortnite e del Combat Pack Stagione 3 di Call of Duty Warzone, ancora disponibili per il download gratis.

Fortnite Pacchetto Celebrativo PlayStation Plus

Prendi un costume e il dorso decorativo per rappresentare la tua Vittoria reale con stile, grazie al Pacchetto Celebrativo PlayStation Plus. ll pacchetto include un costume Pattugliatore di Zona e il dorso decorativo Attacco Ricognitore

Scarica gratis il Pacchetto PlayStation Plus Fortnite

Call of Duty Warzone Combat Pack Stagione 3

Ottieni una skin operatore, un progetto arma e altri accessori in gioco per sfoggiare il tuo stile ispirato alle montagne di Verdansk. Questo pacchetto include:

Skin Operatore epica Wyatt

Progetto leggendario fucile tattico

Progetto epico pistola

Coltello tattico epico

Portafortuna arma epico

Biglietto da visita animato epico

Spray raro

Gettone PE arma doppi 60 minuti

Download COD Warzone Combat Pack 3 gratis

Una volta scaricati i contenuti gratuiti resteranno vostri fino al termine dell'abbonamento, restiamo in attesa di capire se Sony abbia previsto anche dei bonus gratis per il mese di maggio.