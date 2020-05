PlayStation Plus maggio 2020: giochi gratis PS4 disponibili da oggi

A partire da oggi (martedì 5 maggio) sono disponibili i nuovi giochi gratis per gli abbonati PS Plus, i quali potranno scaricare gratuitamente due giochi per PS4: Farming Simulator 19 e Cities Skylines.

I due giochi saranno scaricabili dalla tarda mattinata (indicativamente tra le 12:00 e le 13:00, ora italiana), la lineup PlayStation Plus di maggio 2020 include due titoli gestionali di buon livello, con Cities Skylines che nel corso degli anni si è imposto come vero e erede di SimCity e Farming Simulator 19 che evolve le meccaniche di un gioco ormai amatissimo dagli appassionati del genere. I giochi resteranno disponibili per il download fino al primo lunedì di giugno, quando verranno sostituiti con i nuovi titoli Instant Game Collection previsti per il prossimo mese.

Sempre nella giornata di oggi dovrebbero essere annunciati i giochi gratis PlayStation Now di maggio 2020 apparentemente già svelati da un leak, il catalogo PS Now si arricchirà presto con Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Get Evin e The Evil Within 2, non è chiaro se i giochi in questione (ammesso che vengano confermati) verranno offerti a tempo limitato oppure no, restiamo in attesa di annunci ufficiali da parte di Sony.