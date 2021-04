PlayStation Plus maggio 2021: annuncio dei nuovi giochi gratis PS5 e PS4 questa settimana

Questa settimana Sony Interactive Entertainment annuncerà i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di maggio 2021 scaricabili su PlayStation 4 e PlayStation 5. Come di consueto il reveal è previsto per l'ultimo mercoledì del mese, salvo cambiamenti imprevisti dell'ultimo minuto, rari ma non impossibili.

Seguendo un calendario ormai collaudato l'annuncio dei giochi PS Plus di maggio dovrebbe avvenire mercoledì 28 aprile alle 17:30 ora italiana con i titoli disponibili poi per il download da martedì 4 maggio.

Ma cosa possiamo aspettarci dalla lineup Instant Game Collection del prossimo mese? Nelle nostre previsioni sui giochi gratis PlayStation Plus di maggio abbiamo citato Resident Evil 7 Biohazard e The Pathless, ma restano sempre valide le ipotesi sulle esclusive PlayStation Studios come Uncharted L'Eredità Perduta, Gran Turismo Sport, Marvel's Iron-Man per PlayStation VR o Predator Hunting Grounds. Inoltre recentemente si è parlato di Sekiro in arrivo su PlayStation Plus o Xbox Game Pass, che sia arrivato il momento?

In attesa di scoprirlo vi ricordiamo che i giochi gratis PlayStation Plus di aprile (Days Gone di Sony Bend, Zombie Army 4 Dead War di Rebellion e Oddworld Soulstorm per PlayStation 5) sono ancora disponibili per il download e lo resteranno fino al 4 maggio, quando verranno sostituiti dai nuovi giochi per gli abbonati Plus.