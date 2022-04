PlayStation Plus maggio 2022: previsioni nuovi giochi gratis PS4 e PS5

I giochi PlayStation Plus di aprile 2022 sono ora disponibili per il download su PS4 e PS5 ma si inizia già a pensare alla lineup Instant Game Collection di maggio. Cosa possiamo aspettarci il prossimo mese da PS Plus?

Premesso che, come ripetiamo da mesi, le mosse di Sony sembrano diventate imprevedibili, o comunque di difficile interpretazione rispetto al passato, quando più volte è stato possibile "indovinare" i nuovi giochi del Plus per deduzione logica o intuito.

Un criterio ben preciso non c'è ma limitandoci alle produzioni terze parti ci piacerebbe vedere Cris Tales, uno dei giochi indipendenti più interessanti degli ultimi anni, passato però inosservato al grande pubblico. Si potrebbe pensare anche ad un Trials Rising oppure a Subnautica Below Zero, negli anni scorsi maggio è stato spesso il mese di Call of Duty gratis su PlayStation Plus e chissà che la tradizione non possa ripetersi anche nel 2022 con un gioco della serie COD per gli abbonati.

Difficile spingersi oltre in mancanza di rumor e leak, nelle prossime settimane sicuramente arriveranno "soffiate" dai vari insider e leaker, per il momento però tutto tace, in attesa dell'annuncio previsto per l'ultimo mercoledì del mese di aprile. A giugno poi arriva il nuovo PlayStation Plus con due livelli di abbonamento ulteriori e due giochi gratis al mese anche per gli iscritti con il profilo Essentials.