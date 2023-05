PlayStation Plus: a maggio 2023 nuovi bonus gratis, sono tutti per giochi free to play

Anche a maggio, Sony ha ampliato il catalogo delle ricompense gratuite che tutti gli utenti iscritti a PlayStation Plus Essential o tier superiori possono riscattare senza costi aggiuntivi. Scopriamo tutte le novità.

PlayerUnknown's Battlegrounds

Il primo bundle coinvolge uno dei battle royale più popolari di sempre, ovvero PlayerUnknown's Battlegrounds. Si tratta del secondo bonus che gli abbonati possono riscattare per il free to play e grazie ad esso è possibile ottenere alcune ricompense con cui ampliare la collezione di elementi estetici.

Il pacchetto esclusivo PlayStation Plus 2023 #2 di PUBG comprende:

Forziere del cacciatore x5

Chiave x5

80 coupon contrabbando

Il bonus in questione può essere scaricato al seguente link:

Path of Exile

Il secondo pacchetto è invece per Path of Exile, il noto action RPG gratuito che è riuscito negli anni ad attirare l'attenzione di molti fan di Diablo 2. Al momento non è possibile sapere quali siano i contenuti del bundle, che dovrebbe includere alcuni elementi estetici per la personalizzazione del personaggio.

Qui sotto trovate il link per il download:

Roller Champions

L'ultimo bundle è invece per Roller Champions, lo sportivo gratuito firmato Ubisoft che propone quindi un altro contenuto esclusivo per gli abbonati. Nel DLC si possono trovare l'effetto goal raro 'Trionfo della natura' ed il completo superstar leggendario 'Shi la sorella del drago'.

Ecco il link per scaricare il contenuto sullo store Sony:

Sapevate che gli utenti PS Plus possono sbloccare tutti i personaggi di Omega Strikers in maniera gratuita?