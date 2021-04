PlayStation Plus di maggio: annuncio oggi, insider conferma Battlefield V e Stranded Deep

Shpeshal Ed torna alla carica, dopo aver svelato il possibile ingresso di Disco Elysium e Godfall nella lineup PlayStation Plus di maggio, l'insider rilancia ora un rumor circolato nei giorni scorsi, a quanto pare confermato dalla sua fonte abituale.

L'insider aveva dichiarato sin da subito di aver ottenuto le sue informazioni da una fonte diversa dal solito e per questo di non essere sicuro dell'aggiunta di Godfall e Disco Elysium nella Instant Game Collection a maggio. Nella notte la svolta, Shpeshal Ed è stato contattato dalla sua consueta (e a quanto pare estremamente affidabile) fonte la quale avrebbe confermato Battlefield V e Stranded Deep come giochi PlayStation Plus gratis di maggio.

La fonte conferma che i due giochi PS4 saranno questi appena citati, manca però all'appello un gioco per PlayStation 5, non è escluso che uno possa essere Godfall o Disco Elysium ma non ci sono certezze di alcun tipo in merito. C'è poi chi ha ipotizzato l'arrivo nella Instant Game Collection di un gioco indie del tutto nuovo che verrà annunciato domani sera durante lo State of Play, anche in questo caso però si tratta di pure speculazioni.

Al momento l'annuncio dei giochi PlayStation Plus di maggio 2021 resta previsto per le 17:30 di oggi, mercoledì 28 aprile, a meno di cambi di programma legati proprio all'imminente trasmissione dello State of Play.