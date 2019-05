PlayStation Plus di maggio: disponibili al download i giochi gratis PS4

Come da programma, i vertici di Sony approfittano dell'aggiornamento del PlayStation Store di martedì 7 maggio per rendere finalmente disponibili i nuovi giochi PS4 scaricabili gratuitamente dagli abbonati a PS Plus nel corso di questo mese.

I protagonisti della Instant Game Collection di maggio accessibile a tutti gli iscritti a PlayStation Plus saranno Overcooked e What Remains of Edith Finch.

Il primo titolo, realizzato dagli autori di Ghost Town Games, è un simpatico party game a tema culinario: le sfide offerte da questo platform votato al multiplayer competitivo sia in rete che in locale ci vedono interpretare degli chef pasticcioni intenti a cucinare e a impiattare pietanze sempre più elaborate. Lo scopo del titolo (qui trovate la nostra recensione di Overcooked) è perciò quello di seguire alla lettera, e nel minor tempo possibile, le ordinazioni provenienti dalla sala del proprio ristorante.

Decisamente più seriose saranno invece le ore che attendono gli appassionati di avventure in soggettiva che vorranno immergersi nelle atmosfere di What Remains of Edith Finch. Il nuovo titolo di Giant Sparrow mette a frutto l'esperienza maturata dagli autori di Unfinished Swan per raccontarci la storia di una famiglia dello stato di Washington funestata dalle tragedie e da misteriosi incidenti susseguitisi per oltre un secolo.

Prima di lasciarvi alla bianca lavagna dei commenti e al vostro giudizio sui giochi PS Plus di maggio, ricordiamo a chi ci segue che gli sconti A Tutto Giappone sono ancora disponibili sul PlayStation Store di PS4 e lo saranno fino al 16 maggio.