PlayStation Plus maggio: quando verranno annunciati i nuovi giochi gratis?

Quando verranno annunciati i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di maggio 2022 per PS4 e PS5? Non manca moltissimo anche se bisognerà pazientare ancora qualche giorno, ecco la data e l'orario da segnare sul calendario.

Per scoprire i nuovi giochi gratis PlayStation Plus ci basterà attendere l'ultimo mercoledì del mese, in questo caso il 27 aprile, come di consueto alle 17:30 ora italiana Sony svelerà i nuovi giochi PlayStation Plus con un post su PlayStation Blog e sui propri canali social, ovviamente a meno di cambiamenti improvvisi, comunque molto rari a meno che non ci sia uno State of Play nelle immediate vicinanze.



Su Everyeye.it trovate le previsioni giochi gratis PlayStation Plus di maggio 2022, è ormai molto difficile sbilanciarsi ma tra le nostre previsioni e speranze abbiamo inserito giochi come Cris Tales, Subnautica Below Zero e Trials Rising. Maggio inoltre è da sempre un mese piuttosto favorevole per l'aggiunta di giochi di Call of Duty alla Instant Game Collection e chissà che non possa accadere lo stesso anche nel 2022, lo scopriremo nel giro di pochissimi giorni.



A giugno Sony lancerà il nuovo PlayStation Plus con due livelli extra di abbonamento oltre a quello base (ora denominato Essentials), gli abbonati continueranno comunque a ricevere due giochi gratis ogni mese e probabilmente nulla cambierà per quanto riguarda le tempistiche degli annunci dei nuovi giochi mensili per PlayStation Plus. Vi ricordiamo che i giochi gratis PlayStation Plus di aprile 2022 sono ora disponibili per il download, la lineup di questo mese incluse Slay the Spire, Hood Outlaws and Legends e Spongebob Squarepants Battle For Bikini Bottom Rehydrated per PS4 e PS5.