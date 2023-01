PlayStation Plus: manca poco all'annuncio dei giochi gratis di febbraio per PS4 e PS5

Esigenze di calendario hanno costretto Sony a posticipare l'annuncio dei giochi PlayStation Plus di febbraio, il reveal non è arrivato il 25 gennaio come inizialmente ipotizzato ma per fortuna manca poco e questa settimana avremo finalmente la conferma ufficiale sui nuovi giochi PS Plus di febbraio 2023 per PS4 e PS5.

A rovinare la sorpresa ci hanno pensato i "soliti" insider che hanno anticipato la lista dei giochi PlayStation Plus gratis di febbraio 2023, questo mese gli abbonati Essentials (e di conseguenza, Premium e Extra) potranno scaricare ben quattro giochi:

PlayStation Plus nuovi giochi febbraio 2023

OlliOlli World PS5 e PS4

Mafia Definitive Edition PS4

Evil Dead The Game PS5 e PS4

Destiny 2 Oltre la Luce PS5 e PS4

I nuovo giochi saranno disponibili per il download dal 7 febbraio al 6 marzo, viene inoltre reso noto che Mafia Definitive Edition potrebbe essere sostituito da un altro gioco in alcuni territori. Una lista sicuramente interessante e considerando l'attendibilità della fonte, non dovrebbero esserci particolari sorprese e il margine di errore è molto limitato.

L'annuncio è previsto per mercoledì primo febbraio alle 17:30 ora italiana, a metà settimana sapremo dunque se i leaker hanno svelato effettivamente i giochi in anticipo o se ci saranno sorprese o altri giochi non ancora noti in arrivo nel catalogo PlayStation Plus Essentials.