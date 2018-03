PlayStation Plus Marzo 2018: Bloodborne e Ratchet e Clank tra i giochi gratis del mese (Video Speciale)

Come anticipato da alcuni rumor, marzo sarà uno dei mesi più ricchi di sempre per tutti gli abbonati al servizio, grazie alla presenza di due titoli Tripla A per PlayStation 4 e di altri giochi decisamente interessanti per PS3 e Vita.

Gli utenti abbonati al servizio, infatti, potranno scaricare gratuitamente su PS4 giochi del calibro di Bloodborne e Ratchet & Clank, mentre su PS3 giungeranno Legend of Kay Anniversary e Mighty No. 9.

Su Everyeye.it trovate la lista completa delle novità PlayStation Plus di marzo, ricordiamo che nelle scorse ore Sony ha annunciato che da marzo 2019 la line-up PS Plus non includerà più giochi per PlayStation 3 e Vita, ma esclusivamente titoli per PlayStation 4 e PlayStation VR.