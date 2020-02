PlayStation Plus marzo 2020: annunciati i due nuovi giochi PS4 gratis!

Come ogni ultimo mercoledì del mese Sony Interactive Entertainment ha annunciato i nuovi giochi PlayStation 4 gratis per gli abbonati PS Plus, che anche questo mese potranno mettere le mani su due titoli del catalogo PS4. Scopriamoli!

A febbraio è stata la volta di BioShock The Collection (include BioShock, BioShock 2 e BioShock Infinite), The Sims 4 Console Edition e del gioco bonus Firewall Zero Hour per PlayStation VR, a marzo invece sarà possibile scaricare a costo zero Shadow of the Colossus (riedizione del classico di Fumito Ueda uscito su PS2) e Sonic Forces, anticipati da un leak PS Plus uscito questa mattina e rivelatosi dunque corretto.

Giochi gratis PS Plus marzo 2020

Shadow of the Colossus - PS4

Sonic Forces - PS4

Shadow of the Colossus è il secondo capitolo della trilogia sviluppata da Fumito Ueda (composta da ICO, SOTC e The Last Guardian), pubblicato originariamente su PlayStation 2 e convertito su PS4 da Bluepoint Games, team specializzato in remake e remaster, al lavoro anche su un misterioso gioco per PlayStation. Sonic Forces è invece un gioco di piattaforme 3D piuttosto tradizionale, consigliato in particolar modo ai giovanissimi e a tutti coloro che magari hanno scoperto il porcospino e la sua banda al cinema con Sonic Il Film, avvicinandosi quindi al franchise solo di recente.

I giochi PlayStation Plus potranno essere scaricati gratis dal PlayStation Store dalla tarda mattinata (generalmente tra le ore 12:00 e le 13:00 ora italiana) di martedì 3 marzo 2020.