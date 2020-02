PlayStation Plus Marzo 2020: previsioni e speculazioni sui giochi gratis PS4

Siamo arrivati a metà febbraio ed è già tempo di pensare ai prossimo giochi PlayStation Plus: cosa ci serverà la lineup Instant Game Collection di marzo 2020? L'annuncio dei nuovi giochi gratis PS4 è atteso per il 26 febbraio, manca ancora qualche giorno ma nel frattempo iniziamo a raccogliere alcuni indizi.

A febbraio Sony ha stupito tutti aggiungendo un gioco bonus alla lineup PS Plus, composta quindi da due giochi PS4 e da un gioco per PlayStation VR. Succederà lo stesso anche a marzo 2020? Proviamo a dare per certa questa ipotesi e manteniamoci quindi su tre titoli mensili.

Per quanto riguarda i due giochi PlayStation 4, una scelta logica potrebbe essere quella di offrire Tom Clancy's The Division 2: lo shooter Ubisoft è in forte sconto su tutti gli store digitali (addirittura in vendita a tre euro su Ubisoft Store) come mossa promozionale in vista dell'uscita di Warlods of New York, nuova espansione disponibile dal 3 marzo.

Per il secondo gioco puntiamo invece su una produzione Electronic Arts come Mass Effect Andromeda o Mirror's Edge Catalyst, entrambi venduti a 4.99 euro durante i recenti saldi invernali. In alternativa, Battlefield 1 Revolution, altro gioco che ha visto il suo prezzo scendere notevolmente nelle scorse settimane.

Infine, il gioco bonus: continuando a ipotizzare una produzione PlayStation VR la nostra scelta ricadrebbe su StarBlood Arena, titolo fortemente orientato al multiplayer e pubblicato dalla stessa Sony, passato purtroppo piuttosto in sordina presso il grande pubblico. Cosa ne pensate di queste previsioni? Aspettiamo le vostre speculazioni nello spazio qui sotto dedicato ai commenti!