PlayStation Plus marzo 2021: annuncio dei nuovi giochi gratis PS4 e PS5 questa settimana

Come si suol dire... ci siamo! O meglio, ci siamo quasi. Sony annuncerà questa settimana i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di marzo 2021 per PlayStation 4 e PlayStation 5. Febbraio è un mese più corto del normale e dunque l'annuncio arriverà in anticipo di qualche giorno sulla tabella di marcia.

Nello specifico la data da segnare sul calendario è quella di mercoledì 24 febbraio alle 17:30 (ora italiana), seguendo un calendario ormai ampiamente collaudato e che solo raramente si è prestato a modifiche.

Ma quali giochi possiamo aspettarci? Nelle nostre previsioni sui giochi PlayStation Plus di marzo 2021 abbiamo inserito The Pathless per PS5 oltre ad un gioco first party (Gran Turismo Sport) e un gioco terze parti identificato in Rainbow Six Siege, titolo che potrebbe accrescere ulteriormente la sua player base con l'aggiunta nella lineup PlayStation Plus.

Per tutto il mese di marzo inoltre resterà disponibile PlayStation AllStars gratis per PS5, scaricabile a costo zero fino ad inizio di aprile. Non è chiaro se Sony aggiungerà comunque un gioco PlayStation 5 in catalogo considerando la presenza del già citato Destruction AllStars, lo scopriremo tra pochi giorni.

Appuntamento previsto per mercoledì 24 febbraio alle 17:30 su queste pagine per l'annuncio dei nuovi giochi PS Plus gratis di marzo 2021.