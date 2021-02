PlayStation Plus marzo 2021: annunciati i nuovi giochi gratis, c'è anche FF7 Remake!

Sony ha appena annunciato i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di marzo, dopo il leak delle scorse ore la compagnia ha confermato i quattro titoli per PS4 e PS5 disponibili per il download da martedì 2 marzo.

Trovano conferma le voci che vogliono Final Fantasy VII Remake per PS4 gratis per gli abbonati PlayStation Plus a marzo, il gioco Square Enix sarà accompagnato da Maquette per PlayStation 5, Remnant From The Ashes e Farpoint per PlayStation VR. Sul PlayStation Blog viene confermato che Final Fantasy VII Remake riscattato tramite il PlayStation Plus non potrà essere aggiornato gratis alla versione next-gen, annunciata durante lo State of Play e in arrivo il 10 giugno.



Giochi PlayStation Plus marzo 2021

Final Fantasy 7 Remake (PS4)

Remnant From The Ashes (PS4)

farpoint (PlayStation VR)

Maquette (PS5)

Una lineup davvero ricchissima che include, uno sparatutto in terza persona con elementi RPG come Remnant From the Ashes, un puzzle game al suo debutto assoluto e infine uno dei giochi più acclamati e venduti degli ultimi anni. Una selezione non solo quantitativamente sostenuta ma anche di altissimo livello per quanto riguarda la qualità media.Da segnalare come tutti i giochi in questione resteranno disponibili fino al 5 aprile, inoltre è ancora possibile scaricare gratis Destruction AllStars per PS5 , sempre entro la stessa data.Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.