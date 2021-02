PlayStation Plus marzo 2021: previsioni sui nuovi giochi gratis PS4 e PS5

Siamo ormai a metà mese e come di consueto è arrivato il momento giusto per le previsioni dei giochi gratis PlayStation Plus di marzo 2021, giochi che salvo cambiamenti di programma dovrebbero essere annunciati mercoledì 24 febbraio.

In assenza di rumor e leak, possiamo solamente lanciare le nostre previsioni sui nuovi giochi PS4 e PS5 in arrivo nel catalogo Instant Game Collection per gli abbonati PlayStation Plus. Iniziamo dicendo che Destruction AllStars resterà disponibile fino ad aprile quindi non sappiamo se a marzo Sony voglia comunque pubblicare un gioco gratis per PS5 ma in questo caso ci sbilanciamo suggerendo The Pathless (qui la nostra recensione di The Pathless per PS5), titolo uscito al lancio della console e passato inosservato al grande pubblico. Quale miglior occasione per ridare lustro e visibilità ad un progetto indie di grande impatto?

Parlando di giochi per PlayStation 4 (compatibili ovviamente con PS5) ci sentiamo di citare un titolo first party e un gioco terze parti di successo. Nel primo caso il nome è quello di Gran Turismo Sport mentre per la seconda opzione ci orientiamo su Rainbow Six Siege di Ubisoft. Gran Turismo Sport è ormai arrivato alla fine del suo regolare ciclo commerciale e viene proposto spesso in sconto a meno di 10 euro mentre Rainbow Six Siege potrebbe guadagnare giocatori ed espandere la player base grazie all'aggiunta nel catalogo PlayStation Plus.

Ribadiamo come si tratti solamente di speculazioni da prendere con le dovute cautele, fateci sapere qui sotto nei commenti quali giochi vorreste vedere nella lineup PS Plus di marzo 2021.