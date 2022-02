PlayStation Plus di marzo 2022, la lineup asiatica è diversa: c'è un gioco di Josef Fares

Con il mese di febbraio vicino alla conclusione, sono stati annunciati i giochi PlayStation Plus di marzo 2022, con diversi nuovi titoli giocabili gratis sia su PlayStation 5 che su PS4.

Il prossimo mese gli abbonati avranno accesso a Ghostrunner (solo su PS5), Team Sonic Racing, Ghost of Tsushima Legends e ARK Survival Evolved (quest'ultimi tre invece giocabili anche su PS4). Sembra tuttavia che i giocatori PlayStation asiatici riceveranno un titolo diverso per marzo: in sostituzione di ARK, infatti, verrà incluso Brothers: A Tale of Two Sons, il gioco d'avventura uscito originariamente nel 2013, sviluppato da Starbreeze Studio e diretto da Josef Fares, la mente dietro l'apprezzato A Way Out e, soprattutto, It Takes Two, eletto gioco dell'anno 2021 ai The Game Awards. Gli altri tre giochi restano invece i medesimi per tutti i giocatori a livello globale.

Per gli utenti asiatici sarà quindi la perfetta occasione per riscoprire il primo videogioco di Fares, giocabile sia su PS5 che su PS4. Tra l'altro non si tratta di una novità in ambito PS Plus: l'opera venne infatti messa a disposizione degli iscritti al servizio (almeno in Occidente) già nel 2014.

Nel frattempo si intensificano le voci di corridoio sul prossimo, grande servizio in cantiere presso Sony: PlayStation Spartacus starebbe per divenire realtà, con alcune nostre fonti che hanno parlato anche del costo degli abbonamenti.