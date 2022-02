PlayStation Plus di marzo 2022: quando verranno annunciati i nuovi giochi gratis?

Ci siamo! O meglio, ci siamo quasi, l'annuncio dei giochi gratis PlayStation Plus di marzo 2022 è atteso per questa settimana, se tutto andrà secondo i piani Sony dovrebbe svelare i nuovi giochi della lineup PS Plus nella giornata di mercoledì 23 febbraio.

Come da copione l'annuncio è atteso per l'ultimo mercoledì del mese alle 17:30 ora italiana mentre i giochi saranno poi disponibili per il download dal primo martedì del mese, in questo caso a partire dal primo marzo. Ovviamente potrebbero esserci imprevisti e/o cambiamenti dell'ultimo minuto e l'annuncio potrebbe slittare, al momento non ci sono comunicazioni a riguardo e dunque ci atteniamo all'ormai rodato calendario per il reveal dei nuovi giochi PlayStation Plus.

Tra i tanti rumor sui nuovi giochi gratis PlayStation Plus di marzo 2022 c'è una certezza, ovvero l'arrivo della versione standalone di GTA Online per gli abbonati, in contemporanea con il debutto di Grand Theft Auto V su PlayStation 5. Marzo è un mese ricco di nuove uscite e tradizionalmente è sempre un buon mese per gli iscritti PlayStation Plus, tra pochi giorni scopriremo quali sono i piani di Sony per il prossimo mese.

Tutto questo in attesa di capire quando debutterà PlayStation Spartacus, il tanto rumoreggiato abbonamento che andrà a fondere PlayStation Now e PlayStation Plus in un solo servizio.