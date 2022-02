PlayStation Plus marzo 2022: speculazioni e rumor sui nuovi giochi gratis per PS5 e PS4

La lineup dei giochi gratis PlayStation Plus di febbraio 2022 non ha soddisfatto pienamente la community e la speranza dei giocatori è che Sony possa annunciare l'arrivo di giochi di spessore per gli abbonati a marzo. Sarà davvero così?

Al momento non ci sono stati leak PlayStation Plus, esattamente come accaduto per i giochi di febbraio, non abbiamo quindi riferimenti di alcun tipo ma solo una certezza, ovvero l'arrivo di GTA Online gratis su PlayStation Plus dal 15 marzo, il gioco resterà scaricabile per tre mesi, fino a metà giugno.

Marzo è sempre stato un mese piuttosto ricco per PlayStation Plus, lo scorso anno ad esempio Sony ha offerto agli abbonati Final Fantasy VII Remake, Farpoint e Remnant From The Ashes, nel 2020 è stata la volta di Shadow of the Colossus mentre nel 2019 Call of Duty Modern Warfare Remastered e The Witness. C'è quindi grande attesa per quella che sarà la lineup Instant Game Collection di marzo 2022 per PlayStation 4 e PlayStation 5, nei mesi scorsi in Giappone sono stati aggiunti al catalogo PS Plus giochi non disponibili in Occidente come Judgment di SEGA e Dragon's Crown Pro, che sia arrivato il momento di vederli anche dalle nostre parti?

Di contro, marzo è un mese ricchissimo di nuove uscite (pensiamo solo a Gran Turismo 7, Ghostwire Tokyo, Babylon's Fall, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, WWE 2K22, GTA V Next-Gen e Marvel's Midnight Suns) e di conseguenza Sony potrebbe proporre una lineup composta in larga parte da giochi indipendenti per non oscurare troppo i grandi lanci del mese. Ma si tratta solamente di una ipotesi e non necessariamente il catalogo PlayStation Plus viene influenzato dalle nuove uscite.