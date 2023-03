PlayStation Plus marzo 2023: arriva un'altra ondata di ricompense gratis, link al download

In attesa che il catalogo di PlayStation Plus accolga i nuovi giochi di marzo 2023, Sony ha arricchito ancora una volta la raccolta di ricompense gratis che possono essere riscattate dai soli abbonati al servizio.

Overwatch 2

I giocatori dello sparatutto gratis di Blizzard possono riscattare un pacchetto al cui interno si trova il modello di Moira in versione Blackwatch e un biglietto per saltare all'istante tre livelli del Pass Battaglia della Stagione 3. Dal momento che Overwatch 2 gode del pieno supporto al cross-save, gli utenti che giocano su altre piattaforme possono riscattare le ricompense avviando il gioco su PS4/PS5 e poi continuare a giocare altrove, mantenendo tutti i contenuti extra.

eFootball

Nel periodo compreso fra marzo e giugno 2023 i giocatori di eFootball potranno invece ottenere un bundle contenente 300 Monete eFootball e ben 23 unità di 'Programma allenamento da 4.000 ESP', utilissimo per far guadagnare punti esperienza ai giocatori e farli salire di livello.

Warframe

Nel caso di Warframe, i giocatori con un abbonamento attivo al servizio Sony possono accaparrarsi un bundle molto ricco che prende il nome di Collezione Corpus Quaro.

Ecco di seguito i contenuti del bundle:

Pettorina Quaro

Spallacci Quaro

Gambali Quaro

Arma Corpo a Corpo Ohma

Sugatra Quaro

Mod Stile Sovereign Outcast

Palette Colori Corpus

Drone Domestico

Booster Affinità - 3 Giorni

Booster Crediti - 3 Giorni

100 Platinum

Knockout City

Sebbene sia in procinto di chiudere, anche Knockout City ha ricevuto un bundle di contenuti esclusivi su PlayStation, grazie al quale gli utenti possono sfoggiare durante i match online un set di elementi cosmetici formato da un abito, un'acconciatura e un'icona del giocatore.

Sky: Figli della Luce

Chi ama giocare al rilassante Sky: Figli della Luce può invece ottenere un bundle con elementi estetici e consumabili che renderanno ancora più gradevole l'esperienza di gioco.

Di seguito trovate l'elenco dei contenuti del bundle:

30 candele normali

3 incantesimi Ricordo condiviso

3 incantesimi Barchetta con messaggio

3 esclusivi incantesimi scia blu PlayStation

Vigor

A chiudere il cerchio di bonus gratis troviamo un pacchetto per Vigor, il survival gratuito che mette a disposizione di tutti gli abbonati a PlayStation Plus un pacchetto pieno zeppo di armi ed altre risorse che faciliteranno la sopravvivenza.

Il pacchetto in questione include i seguenti oggetti:

Pacchetto pitture facciali Graffi

200x corone

3x cassa edizione speciale

10x Mosin Nagant + 150x munizioni

5x Grease Gun + 550x munizioni

4x A74-K + 360x munizioni

3x ZA M72 + 360x munizioni

2x B93 Raffica + 120x munizioni

Remy M870 + 50x munizioni

Ecco di seguito i link per procedere al download di tutti i pacchetti citati sopra:

Avete già dato un'occhiata all'elenco di giochi in arrivo a marzo 2023 per gli abbonati a PlayStation Plus Premium ed Extra?