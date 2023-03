PlayStation Plus marzo 2023: fan furiosi con Sony, manca la versione PS5 di un gioco

Vi sarete sicuramente resi conto che nel corso della giornata di oggi sono approdati i nuovi giochi di marzo 2023 nel catalogo di titoli disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium. Tale aggiornamento, però, non ha soddisfatto alcuni utenti a causa di un'importante assenza.

A scatenare il malcontento è stato Dragon Ball Z Kakarot, dal momento che l'avventura con protagonisti Goku e compagni è disponibile nella sola versione PlayStation 4. Questo significa che gli abbonati al servizio Sony dovranno accontentarsi di giocare l'edizione per console di vecchia generazione anche se possiedono una PlayStation 5, macchina per la quale è stato pubblicato di recente un upgrade gratuito che potenzia framerate, risoluzione e comparto visivo del gioco.

Purtroppo non si tratta della prima volta in cui accade qualcosa di simile, ma non è ancora detta l'ultima parola. Non si esclude che, visto il numero di lamentele da parte dei giocatori sui social, nelle prossime ore il colosso nipponico decida di intervenire sbloccando l'upgrade per tutti gli abbonati.

Se così non dovesse essere, sappiate che Dragon Ball Z Kakarot sarà venduto a prezzo scontato fino al prossimo 30 marzo 2023 ed è possibile acquistarne la versione digitale con tanto di upgrade a PlayStation 5 a soli 17,49 euro.