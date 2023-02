PlayStation Plus marzo 2023: previsioni e speculazioni sui nuovi giochi gratis PS4 e PS5

I giochi PlayStation Plus Essentials di febbraio 2023 sono ora disponibili per il download ma è già tempo di guardare al futuro ipotizzando i giochi della lineup PS Plus di marzo 2023. Che cosa possiamo aspettarci per il prossimo mese? Proviamo a immaginarlo.

Come di consueto vi ricordiamo che le nostre previsioni e speculazioni sono frutto di analisi, dati incrociati e sensazioni basate sull'esperienza o su rumor e leak, ma non si tratta di verità assoluta, per quanto in passato abbiamo correttamente previsto alcuni giochi che poi sono effettivamente entrati nel catalogo, come Star Wars Jedi Fallen Order tra i giochi PlayStation Plus di gennaio 2023.

Iniziamo dunque citando Kena Bridge of Spirits, uno dei giochi indipendenti più acclamati degli ultimi anni, insieme a The Pathless di Annapurna Interactive, quest'ultimo nel novembre 2020 al lancio di PlayStation 5.

Altro gioco che vogliamo citare è Spyro Reignited Trilogy, la raccolta che include le versioni rimasterizzate di Spyro the Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage e Spyro 3 Year of the Dragon. E infine vogliamo citare lo sfortunate Empire of Sin, l'ultimo gioco di John Romero uscito nel 2020 ma purtroppo non premiato dal successo di pubblico e critica.

Lo scopriremo a fine febbraio, quando Sony annuncerà i giochi PlayStation Plus Essentials di marzo 2023.