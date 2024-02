PlayStation Plus marzo: oggi l'annuncio dei nuovi giochi 'gratis' per PS5 e PS4

Sony si prepara ad annunciare nella giornata di oggi i nuovi giochi PlayStation Plus Essential di marzo 2024, disponibili per il download su PS4 e PS5 a partire da martedì 5 marzo. Che cosa possiamo aspettarci dalla lineup PS Plus del prossimo mese?

PlayStation Plus Essential marzo 2024 data e ora annuncio

L'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus Essential di marzo 2024 è previsto per le 17:30 di oggi, mercoledì 28 febbraio, a meno di imprevisti e/o ritardi non previsti. Bel pomeriggio dunque scopriremo cosa ha in serbo Sony per gli abbonati PS Plus di livello Essential e di conseguenza Extra e Premium.

Leak PlayStation Plus Essential marzo 2024

Abbiamo già una succosa anticipazione, secondo quanto riportato da Dealabs nelle scorse ore, uno dei giochi PlayStation Plus di marzo 2024 sarà SIFU, a questo si aggiungono altri due giochi per PS4 e PS5 non ancora rivelati dai leaker e che verranno appunto svelati nel corso del pomeriggio, quando Soy annuncerà ufficialmente la lineup Plus di marzo 2024.

Per ingannare l'attesa, se siete abbonati PlayStation Plus Premium potete scaricare quattro prove gratuite giocando a Balatro per 60 minuti, a Wild Cart Football per 60 minuti, a Galaxy Kart per mezz'ora e a Dead Island 2 per ben un totale di due ore.