PlayStation Plus, un mese a 1€! Ultima possibilità, sconti anche su Extra e Premium

Volete provare i vantaggi di PlayStation Plus Essential, Extra e Premium spendendo pochi spicci? Allora dovete approfittarne immediatamente, poiché oggi 5 marzo rappresenta l'ultimo giorno di validità per l'offerta che consente di abbonarsi a partire da un euro!

Sul PlayStation Store è possibile sottoscrivere un abbonamento a PlayStation Plus Essential pagando il primo mese solamente 1 euro, in luogo degli 8,99 euro normalmente richiesti da Sony. La medesima offerta è attiva anche sui piani di abbonamento superiori: il primo mese di PlayStation Plus può essere sottoscritto a soli 3 euro, al posto dei canonici 13,99 euro, mentre il primo mese di PlayStation Plus Premium è offerto a 5 euro, invece di 16,99 euro.

La promozione è valida fino ad oggi 5 marzo per tutti gli utenti che non posseggono un abbonamento attivo. Al momento della sottoscrizione viene attivato anche il rinnovo automatico al prezzo base del piano scelto, che può essere in ogni caso disattivato in qualsiasi momento seguendo le istruzione riportate sulla pagina del supporto ufficiale di PlayStation Plus.

Cosa cambia fra i tre tipi di abbonamento? PlayStation Plus Essential offre tutti i vantaggi del piano storico, ossia il multiplayer online, l'archiviazione dei salvataggi nel cloud, le guide di gioco su PlayStation 5, sconti esclusivi e una selezione di giochi gratis che si rinnova ogni mese. Abbonandovi oggi a PlayStation Plus Essential fareste un colpaccio, dal momento che potreste riscattare i giochi gratis di febbraio (Mafia Definitive Edition, Evil Dead: The Game, OlliOlli World e Destiny 2 Oltre la Luce) e dal 7 marzo aggiungere alla raccolta anche i giochi gratis di marzo (Battlefield 2042, Code Vein e Minecraft Dungeons). I giochi riscattati con PlayStation Plus Essential possono essere giocati liberamente finché l'abbonamento è attivo.

PlayStation Plus Extra aggiunge all'offerta anche una selezione di giochi per PlayStation 4 e PS5 (questi sono quelli in arrivo a marzo), mentre Premium impreziosisce il tutto con un catalogo di classici delle prime generazioni di PlayStation, le versioni di prova dei giochi (da una a quattro ore, in base al titolo) e lo streaming via cloud.