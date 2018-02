Sul PlayStation Store sono partiti gli sconti di febbraio per gli abbonati Plus: una selezione non particolarmente ricca a livello quantitativo, che include però titoli come, Dragon Age Inquisition, Dandara e, quest'ultimo disponibile in preorder con uno sconto esclusivo per gli utenti Plus.

Per la lista completa vi rimandiamo al nostro articolo dedicato ai migliori sconti PlayStation Plus, inoltre vi ricordiamo che sono ora disponibili i nuovi giochi gratis PS Plus di febbraio, tra cui RiME, Knack, Mugen Souls Z e Grand Kingdom.

Avete già approfittato degli sconti per gli abbonati Plus? Quali titoli in offerta avete acquistato? Aspettiamo le vostre risposte nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.