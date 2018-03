PlayStation Plus: i migliori sconti e le offerte di marzo in un video

Dopo l'arrivo della nuova Instant Game Collection di marzo 2018, con Bloodborne a guidare uno dei migliori mesi di sempre, gli utentipotranno usufruire anche di una serie di sconti speciali sui titoli PlayStation 4.

In questo video ve ne segnaleremo dieci in particolare, spaziando tra otto giochi attualmente disponibili e due pre-order da tenere assolutamente d'occhio, tra cui citiamo The Last of Us Remastered, Nioh, Jak & Daxter Collection, Uncharted L'Eredità Perduta, Until Dawn e WipEout Omega Collection.

Per la lista completa vi rimandiamo al nostro articolo dedicato agli sconti PlayStation Plus di marzo, inoltre ricordiamo che sono ora disponibili i nuovi giochi gratis per gli abbonati: Bloodborne (PS4), Ratchet and Clank (PS4), Legend of Kay Anniversary (PS3), Mighty No. 9 (PS3 e PS4), Claire Extended Cut (PS Vita e PS4) e Bombing Busters (PS Vita e PS4), scaricabili gratis dagli utenti Plus dallo scorso 6 marzo.