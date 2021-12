PlayStation Plus: Mortal Shell è in versione standard senza l'aggiornamento per PS5

Nel giorno dell'uscita dei nuovi giochi PlayStation Plus di dicembre 2021, gli sviluppatori di Mortal Shell chiariscono quello che avevamo già notato dalle immagini promozionali diffuse da Sony: Mortal Shell viene proposto in versione standard e non nella più ricca Enhanced Edition per PS5.

Mortal Shell per PS4 può essere ovviamente giocato anche su PlayStation 5 in retrocompatibilità ma senza le migliorie dell'edizione Enhanced per PS5 come il supporto per il 4K e 60fps, la compatibilità con il DualSense e in generale un comparto tecnico migliorato.

L'aggiornamento è gratuito per i possessori del gioco originale ma questo non vale per l'edizione PlayStation Plus, che non può essere aggiornata gratuitamente alla versione Ehnanced. Non è la prima volta che ci troviamo di fronte ad una simile situazione, ad esempio anche la versione PlayStation Plus di Final Fantasy VII Remake non può essere aggiornata all'edizione Intergrade.

Questo mese la lineup PlayStation Plus include anche LEGO DC Super-Villains e Godfall Challenger Edition, una edizione ridotta del gioco che presenta solamente i contenuti dell'Endgame ma non la campagna. In Asia anche Judgment è incluso nell'abbonamento PlayStation Plus a dicembre, chissà che il gioco SEGA non possa essere uno dei prossimi candidati della Instant Game Collection anche in Occidente.