PlayStation Plus: multiplayer gratis su PS4 e PS5 per il weekend di San Valentino

Si avvicina il giorno di San Valentino e cosa c'è di meglio che giocare i propri videogiochi preferiti in compagnia della propria dolce metà per la festa più romantica dell'anno? Sony ha deciso di celebrare l'amore offrendo un weekend multiplayer gratis.

Dal 12 al 14 febbraio l'abbonamento PlayStation Plus non sarà necessario per giocare online in multiplayer su PlayStation 4 e PlayStation 5, tutti i giocatori potranno divertirsi in compagnia degli amici e delle persone care senza bisogno di essere iscritti a PlayStation Plus. Una buona occasione per provare giochi come It Takes Two (vincitore del premio Gioco dell'Anno 2021), A Way Out, e altri titoli basati sulla co-op e dove il comparto multiplayer ricopre un ruolo importante ai fini del divertimento.

Non c'è bisogno di iscriversi, registrarsi o attivare nulla, il free weekend multiplayer si attiverà da solo sabato 12 febbraio, l'iniziativa terminerà in autonomia alle 23:59 del 14 febbraio, permettendo a tutti di passare la festa di San Valentino giocando online liberamente. Ancora per pochi giorni inoltre l'abbonamento PlayStation Plus tre mesi è scontato del 50%, altra buona occasione per provare il servizio o estendere la propria sottoscrizione per novanta giorni a prezzo dimezzato, promozione valida solo per gli acquisti effettuati entro sabato 13 febbraio.