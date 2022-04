PlayStation Plus: multiplayer online gratis su PS4 e PS5? Sony ci pensa, forse...

In queste settimane il leaker Oops Leaks si è reso protagonista di varie anticipazioni legate all'universo PlayStation, una delle più recenti riguarda la possibilità di un ritorno alle origini per PlayStation Plus, con il gioco online gratis per tutti su PS4 e PS5.

In realtà non c'è nulla di sicuro in merito ma secondo la fonte, Sony starebbe pensando di aprire il multiplayer online rendendolo gratuito per tutti se i due nuovi piani di abbonamento PlayStation Plus riscuoteranno il successo sperato.

In altre parole, gli abbonamenti PlayStation Plus Premium ed Extra dovrebbero garantire a Sony maggiori entrate rispetto alla sottoscrizione annuale e la compagnia potrebbe quindi pensare di monetizzare solamente con i tier di medio e alto livello, lasciando che l'accesso al multiplayer diventi gratuito per tutti. E' difficile dire quanto ci sia di vero in queste parole e se Sony stia effettivamente pensando ad una simile eventualità, al momento l'accesso al multiplayer su PS4 e PS5 resta vincolato alla sottoscrizione dell'abbonamento PlayStation Plus Essentials, iscrizione di livello base che offre anche due giochi gratis al mese, spazio Cloud per i salvataggi e sconti esclusivi per gli abbonati.

Il nuovo abbonamento PlayStation Plus arriverà a giugno con tre diversi piani di iscrizione, a partire dal secondo livello sarà possibile ottenere anche l'accesso a una selezione di classici per PS1, PS2, PS3 (solo in streaming), PS4, PS5 e PSP.