PlayStation Plus: anche Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 lascerà presto il catalogo

Aumenta la lista dei giochi che verranno rimossi da PlayStation Plus ad aprile, se nei giorni scorsi l'elenco conteneva sette giochi, adesso sono ben dieci i titoli che non faranno più parte del catalogo PS Plus dal prossimo mese.

La lista include giochi come Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, Marvel Puzzle Quest Dark Reign e The Wonderful 101 Remastered, solamente per citarne alcuni tra i più popolari.

PlayStation Plus giochi non disponibili da aprile 2023

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4

The Wonderful 101 Remastered

Gabbuchi

Croixleur Sigma

2Dark

Marvel Puzzle Quest Dark Reign

The Caligula Effect Overdose

Zanki Zero Last Beginning

Steins;Gate Elite

428 Shibuya Scramble

Meno celebri ma ugualmente da citare sono 428 Shibuya Scramble, Steins;Gate Elite e Zanki Zero Last Beginning, questi verranno rimossi ad aprile solamente dal catalogo europeo di PlayStation Plus Extra e Premium mentre resteranno disponibili in Asia e Stati Uniti.

La data di rimozione dei giochi dal catalogo non è stata resa nota, in attesa di saperne di più vi ricordiamo che il 29 marzo Sony annuncerà i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di aprile 2023 per gli abbonati Essential (e di conseguenza, Premium ed Extra): abbiamo già una conferma ed è quella di Meet Your Maker, mentre gli altri giochi della lineup sono ancora tutti da scoprire.