PlayStation Plus: Nioh e Diablo III: Eternal Collection tra i giochi gratuiti di ottobre?

Da diverse ore sta circolando in rete un rumor decisamente interessante, riguardante la lineup di giochi di ottobre 2018 per gli abbonati a PlayStation Plus.

L'utente Aecesaje ha segnalato su Reddit che mentre navigava nel PlayStation Store sono apparse le anteprime di Nioh e Diablo 3: Eternal Collection con la barra gialla, quella tipicamente utilizzata per indicare i giochi inclusi nella Instant Game Collection (trovate l'immagine in calce a questa notizia). Se prova a cliccarci sopra, non accade niente. Che Sony si sia lasciata sfuggire in anticipo, per un errore tecnico, i nuovi giochi? Difficile dirlo mentre vi scriviamo, ed è bene precisare che non possiamo in alcun modo stabilire la veridicità dell'informazione.

Il rumor ha prevedibilmente scatenato un acceso dibattito tra gli utenti in rete: molti già pregustano una lineup di tale caratura, altri invece sembrano diffidenti. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe giocare a questi due titoli? Al momento non possiamo far altro che continuare ad attendere una comunicazione ufficiale. L'annuncio della line-up è fissato per mercoledì 26 settembre, mentre il lancio ufficiale per il 2 ottobre. Continuate a seguirci, vi terremo aggiornati al riguardo. Tra i titoli di questo mese, ricordiamo, figurano Destiny 2 e God of War 3: Remastered.