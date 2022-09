PlayStation Plus non è come Xbox Game Pass: no ai giochi Premium al lancio

Con l'introduzione dei nuovi tier Extra e Premium in PlayStation Plus, il servizio premium di casa Sony si è avvicinato moltissimo alla filosofia di Xbox Game Pass Ultimate, che pure offre in un'unica soluzione sia l'accesso al multiplayer su console, sia un'ampia selezione di giochi contemporanei e classici a tutti i suoi abbonati.

C'è tuttavia un aspetto per il quale il PlayStation Plus continuerà a distinguersi dalla concorrenza: non accoglierà mai le grandi esclusive Sony al day-one. A dichiararlo è stato chiaramente Shuhei Yoshida, il capo della divisione PlayStation Indies, ai microfoni di GamesIndustry.biz: "Crediamo nel lancio a prezzo pieno dei giochi premium, e solo in un secondo momento in PlayStation Plus Extra, magari dopo sei mesi, tre mesi o anche tre anni, quando le vendite rallentano".

Sony incoraggia le terze parti ad agire nello stesso modo: "Questo servizio può aiutare certi giochi a farsi conoscere da un nuovo, più ampio pubblico. Incoraggiamo i publisher ad utilizzare quest'opportunità per gestire al meglio il ciclo vitale dei loro giochi". D'altro canto, Yoshida ha anche ammesso che PlayStation Plus Extra viene ancora visto internamente come "una sorta di esperimento": Stray, ad esempio, ha debuttato nel catalogo al day one (ma si tratta di un titolo terze parti a basso budget).

Contrariamente a Microsoft, che sta lanciando in Game Pass tutte le sue esclusive (inclusi grandi blockbuster come Gears 5, Forza Horizon 5 e Halo Infinite), Sony continuerà a tenere i suoi campioni d'incassi lontani da PlayStation Plus Extra al lancio, per poi considerare il loro ingresso nel catalogo solamente in un secondo momento a seguito di un eventuale rallentamento delle vendite.