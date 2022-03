Il nuovo PlayStation Plus non convince David Jaffe: le critiche del papà di God of War

Dopo mesi di rumor e speculazioni, Sony ha annunciato il nuovo abbonamento PlayStation Plus che integrerà in parte anche il PS Now e diverrà effettivo a partire da giugno 2022.

Il PlayStation Plus rivoluzionato offrirà tre diverse tipologie di abbonamento (Essentials, Extra e Premium), ovviamente con differenze tra fasce di prezzo e conseguenti contenuti di ciascun servizio. Non tutti, tuttavia, sono rimasti particolarmente colpiti dalla nuova offerta di Sony. David Jaffe, creatore di serie storiche quali God of War e Twisted Metal, ha espresso su Twitter il suo malcontento per l'offerta di Sony ritenendola poco allettante.

"Ti prego buon Gesù, dammi la pazienza per non imbestialirmi leggendo di tutti questi fan ossessivi che si inginocchiano davanti la retrocompatibilità per far finta che i nuovi piani per il PlayStation Plus sembrino interessanti ed avvincenti. La prima fase del dolore è la negazione", ha twittato il game designer, lasciando intendere quanto per lui siano poco allettanti le nuove offerte ideate dal colosso giapponese, in particolare, sembra, l'offerta Premium che comprende anche classici delle ere PS1, PS2 e PSP.

Siete d'accordo con David Jaffe? Nel frattempo è confermato che il nuovo PlayStation Plus non avrà esclusive al day one, con Jim Ryan che ha spiegato i motivi dietro tale scelta.