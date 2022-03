PlayStation Plus non funziona su PS4 e PS5, problemi dopo l'aggiornamento

Vi abbiamo segnalato problemi con il PSN offline dopo il nuovo aggiornamento di PS4 e PS5 ma a quanto pare le problematiche coinvolgono anche il servizio PlayStation Plus, come segnalato in queste ore da alcuni utenti su forum e social network.

Ad esempio c'è chi dopo l'aggiornamento non riesce più a giocare online in quanto il sistema non riconoscerebbe la presenza di un abbonamento attivo, con tanto di messaggio che richiede "la presenza di un abbonamento PlayStation Plus per utilizzare questa funzionalità."

Come riportato da Forbes, il problema coinvolge Elden Ring e tanti altri giochi che hanno bisogno dell'abbonamento Plus per il multiplayer online, ma non giochi come Apex Legends, dove l'iscrizione a Plus non è richiesta per accedere al multigiocatore.

Anche nei commenti ad una nostra news vengono segnalati problemi di questo tipo: "È normale che dopo l'aggiornamento.. Sembra che il mio abbonamento ps plus non venga riconosciuto? Se provo a fare il salvataggio nel cloud mi dice di iscrivermi.." chiede Darkwyzard mentre Ita54 Games ha problemi proprio con Elden Ring: "a me non mi fa giocare ad Elden Ring online dicendo che il plus non puo essere verificato. Ho il plus fino al 15.10.2024."

Sicuramente Sony è al corrente della situazione, vi aggiorneremo non appena avremo novità in merito.