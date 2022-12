PlayStation Plus non serve il prossimo weekend: potete giocare gratis al multiplayer!

Siete tipi solitari e rifuggite qualsiasi tipo di esperienza multiplayer? Sony proverà a farvi ricredere questo weekend permettendovi di partecipare alle sessioni multigiocatore dei vostri titoli preferiti senza dover spendere neppure un centesimo per l'acquisto di un abbonamento a PlayStation Plus.

Nelle giornate di sabato 10 dicembre e domenica 11 dicembre potrete partecipare alle modalità multiplayer di tutti i vostri giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5 anche se non avete un abbonamento attivo a PlayStation Plus. Avete esplorato ogni centimetro quadrato di Los Santos con Michael, Trevor e Franklin ma non avete mai avuto il coraggio di intraprendere una carriera da criminale in GTA Online? Sta per arrivare il vostro momento. Avete terminato la campagna del nuovissimo Call of Duty: Modern Warfare 2 senza mai mettere piede in un campo di battaglia multigiocatore? Questo weekend non potete tirarvi indietro. Chissà che non vi venga voglia di attivare un abbonamento a PlayStation Plus e continuare a battagliare online anche dopo il termine del Free Weekend.

Il servizio di Sony, ricordiamo, oltre a consentire il gioco in rete offre anche tanti altri bonus in base al piano scelto. Essential (8,99 euro al mese, 24,99 euro al trimestre, 59,99 euro all'anno) include una serie di giochi gratis ogni mese (a dicembre ci sono Divine Knockout, Mass Effect Legendary Edition e Biomutant), i salvataggi nel cloud, sconti esclusivi e bonus mensili; Extra (13,99 euro al mese, 39,99 euro al trimestre, 99,99 euro all'anno) aggiunge un catalogo di centinaia di giochi per PS4 e PS5 liberamente giocabili con la sottoscrizione attiva; Premium (16,99 euro al mese, 49,99 euro al trimestre, 119,99 euro all'anno) mette sul piatto anche un catalogo di classici, le versioni di prova di alcuni giochi selezionati e il gaming via cloud.