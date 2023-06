PlayStation Plus non è Xbox Game Pass: non aspettatevi esclusive al day one

La possibilità di giocare immediatamente al day one tutte le esclusive della casa e tanti altri videogiochi terze parti rappresenta uno degli indiscutibili valori aggiunti di Game Pass. Quella che rappresenta una strategia vincente per la proposta di Microsoft non sembra in ogni caso suscitare alcun interesse nei vertici di casa PlayStation.

Nel corso di una chiacchierata con la redazione specializzata di GamesIndustry.biz, il responsabile dei servizi in abbonamento della casa giapponese, Nick Maguire, si è detto incredibilmente soddisfatto della strategia attuale ribadendo che Sony non ha a alcuna intenzione di offrire agli abbonati PlayStation Plus dei giochi al day one, a parte in alcune rare eccezioni.

"Siamo soddisfatti della nostra strategia. Inserire i giochi un po' più avanti nel loro ciclo vitale significa raggiungere un maggior numero di clienti 12, 18, 24 mesi dopo il loro lancio. Stiamo vedendo che i nostri clienti sono ancora entusiasti di quei giochi e felici di prendervi parte. Di tanto in tanto, i presenteranno delle opportunità di investire in giochi al day one, come accaduto con Stray, e continueremo a coglierle al volo. Ma per noi, lasciare che quei giochi arrivino sul mercato prima al di fuori del servizio, sta funzionando, e continueremo e perseguire questa strategia da qui in avanti".

Giochi come Stray, giunto al day one in PlayStation Plus Extra a luglio 2022, e Meet Your Maker, che ha invece debuttato direttamente in Essential a marzo 2023, rappresentano dunque delle eccezioni (delle occasioni colte al volo sulla base di determinate condizioni di mercato) e non delle regole.

In questo particolare aspetto, dunque, Sony continuerà a differenziarsi da Microsoft in futuro, a meno di grossi stravolgimenti che, alla luce delle parole di Maguire, non sembrano essere affatto dietro l'angolo. A proposito di nuovi titoli in abbonamento, oggi Sony ha annunciato l'arrivo di ben 24 nuovi giochi per PlayStation Plus Extra e 3 classici per Premium.