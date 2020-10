PlayStation Plus novembre 2020: annuncio in arrivo questa settimana

Manca poco, pochissimo all'annuncio dei nuovi giochi PS Plus di novembre 2020. A meno di cambiamenti improvvisi, Sony dovrebbe annunciare i giochi Plus PS4 del prossimo mese proprio questa settimana.

Nello specifico seguendo un calendario ormai collaudato l'annuncio è previsto per mercoledì 28 ottobre alle 17:30 (ora italiana), tuttavia non è escluso che Sony possa anticipare o posticipare ogni comunicazione in merito. Come detto più volte, novembre è un mese particolare e il debutto di PlayStation 5 sul mercato potrebbe avere ripercussioni anche su PS Plus.

L'unica certezza al momento è che Sony renderà disponibile il pacchetto PlayStation Plus Collection per PS5 gratis dal 19 novembre, un bonus di benvenuto per i possessori della nuova console che offre l'accesso gratuito agli abbonati a 18 titoli del catalogo PS4 tra cui Uncharted 4 Fine di un Ladro, The Last Of Us Remastered, Until Dawn, Final Fantasy XV, Fallout 4, Days Gone, Bloodborne e Monster Hunter World.

Per quanto riguarda le previsioni PlayStation Plus di novembre 2020 c'è chi vede in BugSnax un candidato ideale considerando che il gioco uscirà il 19 novembre su PS4 e PS5, altre ipotesi vedono uno shooter come Battlefield V e magari un picchiaduro, tra i tanti il più citato è SoulCalbur VI. Solo speculazioni in ogni caso, non abbiamo infatti nessuna certezza in merito.