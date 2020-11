PlayStation Plus novembre 2020: disponibili da oggi L'Ombra della Guerra e Hollow Knight

A partire da oggi gli abbonati PlayStation Plus possono scaricare i nuovi giochi gratis PS4 di novembre 2020, aggiungendo alla propria collezione due titoli del calibro de La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra e Hollow Knight Edizione Cuore di Vuoto.

Come di consueto i due giochi potranno essere scaricati dalla tarda mattinata di oggi (martedì 3 novembre), indicativamente a partire dalle 12:00 con l'aggiornamento settimanale del PlayStation Store.

La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra

Supera le linee nemiche per forgiare il tuo esercito, conquistare le Fortezze e dominare Mordor dall'interno. Scopri in che modo l'apprezzatissimo Sistema Nemesi riesca a creare storie personali uniche per ogni nemico e seguace e affronta l'immane potere dell'Oscuro Signore Sauron e dei suoi Spettri dell'Anello in questa nuova, epica storia della Terra di Mezzo.

Hollow Knight Edizione Cuore di Vuoto

Scendi nel mondo di Hollow Knight, il premiato action-adventure con insetti ed eroi! Esplora caverne tortuose, antiche città e lande mortali. Affronta sudicie creature e fai amicizia con insetti bizzarri. Scopri una storia antica e risolvi misteri sepolti nel cuore del reame.

Dal 19 novembre si aggiungerà alla lineup PS Plus anche Bugsnax gratis per PlayStation 5, uno dei giochi di lancio della nuova console potrà essere scaricato sin dal day one a costo zero.