PlayStation Plus novembre 2020: speculazioni e previsioni sui nuovi giochi gratis PS4

Siamo a metà ottobre e come di consueto è arrivato il momento di pensare ai giochi PlayStation Plus di novembre 2020. Un mese particolare che segna il debutto di PlayStation 5, situazione che potrebbe riflettersi anche sulla lineup PS Plus.

Ad oggi non abbiamo comunicazioni in tal senso e diamo quindi per scontato che anche a novembre gli abbonati PlayStation 4 potranno scaricare gratis due giochi gratis. Ma quali, esattamente? Come sempre è difficile dirlo e negli ultimi mesi Sony è diventata imprevedibile per quanto riguarda le aggiunte al catalogo Instant Game Collection.

A ottobre gli abbonati Plus possono scaricare Need for Speed Payback e Vampyr gratis, a novembre Sony potrebbe puntare su uno sparatutto (magari Battlefield V o un gioco della serie Call of Duty, in vista dell'arrivo di COD Black Ops Cold War) o ancora un picchiaduro come SoulCalibur VI, mentre c'è chi ipotizza l'arrivo di un solo gioco, ovvero BugSnax per PlayStation 5 e PS4, ipotesi che al momento sembra però di difficile realizzazione.

L'unica certezza riguarda il debutto del pacchetto PlayStation Plus Collection che include 18 giochi PlayStation 4 compatibili con PS5: Batman Arkham Knight, Battlefield 1, Bloodborne, Days Gone, Detroit Become Human, Fallout 4, Final Fantasy XV, God of War, inFAMOUS Second Son, The Last Guardian,The Last of Us Remastered, Mortal Kombat X, Persona 5, Ratchet & Clank, Resident Evil 7 Biohazard, Monster Hunter World, Uncharted 4 Fine di un Ladro e Until Dawn.