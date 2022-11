PlayStation Plus novembre 2022: disponibile un'ondata di bonus gratis per i free to play

Come di consueto, Sony ha aggiornato il catalogo delle ricompense esclusive che gli abbonati a PlayStation Plus possono riscattare in maniera completamente gratuita sullo store.

MultiVersus

Il primo bonus è per MultiVersus, il picchiaduro gratis per il quale è ora arrivato un secondo pacchetto contenente skin e altri elementi cosmetici.

Il bundle in questione comprende:

Skin "Rendog Chef" per Reindog

Animazione del lancio fuori dal ring "Fiore di loto"

Stendardo "Lavori in corso"

Ecco il link per scaricare il gioco sullo store Sony:

Rumbleverse

Anche il folle battle royale a base di wrestler, Rumbleverse, ha ricevuto un altro DLC esclusivo per gli utenti abbonati al servizio Sony.

In questo caso il pacchetto include:

Top corto da cheerleader

Gonna da cheerleader

Scarpe da tennis da cheerleader

Codini da cheerleader

Pon pon da cheerleader

Megafono da cheerleader

Makeup da cheerleader

Sfondo e bordo personalizzati per la Scheda dei titoli a tema blu

Booster Fama per 120 minuti di gioco

Ecco di seguito il link per raggiungere la pagina del prodotto sullo store digitale di Sony:

Smite

Il terzo ed ultimo bundle riguarda Smite, il longevo MOBA con telecamera in terza persona che celebra l'inizio di una collaborazione con Runescape con un bundle gratis per gli utenti PS Plus.

Il pacchetto comprende:

Merlin + pacchetto vocale

Vamana + pacchetto vocale

Bellona + pacchetto vocale

Neith + pacchetto vocale

Cerbero + pacchetto vocale

Qui sotto trovate il link per il download del DLC sul negozio PlayStation:

Avete già dato un'occhiata alle offerte sugli abbonamenti a PS Plus per il Black Friday? Potreste approfittarne per abbonarvi ed ottenere questi ed altri bonus gratuiti per i titoli disponibili su PlayStation 4 e PlayStation 5.