PlayStation Plus di novembre: atteso per oggi l'annuncio dei giochi gratis PS4, PS5 e PSVR

Il momento tanto atteso è arrivato, nelle prossime ore Sony annuncerà i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di novembre 2021 disponibili per il download su console a partire da martedì 2 novembre.

Questo mese i giochi gratis PlayStation Plus dovrebbero essere ben sei, ai consueti due giochi per PS4 e un gioco per PS5 si dovrebbero affiancare anche tre giochi per PlayStation VR. Utilizziamo il condizionale perché Sony aveva annunciato che da novembre avrebbe regalato tre giochi PSVR agli iscritti PlayStation Plus, senza però specificare nulla a riguardo, non sappiamo dunque se i giochi in questione verranno offerti tutti questo mese o se verranno diluiti nel corso del tempo.

Ne sapremo di più oggi pomeriggio alle 17:30, a meno che la compagnia non abbia deciso di rimandare l'annuncio in concomitanza con il PlayStation State of Play del 27 ottobre alle 23:00. Questa sera vedremo Little Devil Inside in azione e chissà che proprio questo non possa essere uno dei giochi gratis della lineup Instant Game Collection di novembre 2021.

Nelle nostre previsioni PlayStation Plus di novembre abbiamo citato giochi come Sackboy Una Grande Avventura, Godfall e Jurassic World Evolution ma negli ultimi mesi Sony ha dimostrato di non seguire criteri ben precisi per i nuovi giochi del Plus, non ci resta che attendere per scoprire i nuovi giochi gratis di novembre 2021 per PS4, PS5 e PSVR.