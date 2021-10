PlayStation Plus di novembre: previsioni e rumor sui giochi gratis PS4, PS5 e PSVR

La lineup PlayStation Plus di ottobre 2021 ha lasciato molti con l'amaro in bocca, i tre giochi proposti (Hell Let Loose, Mortal Kombat X e PGA Tour 2K21) non hanno convinto del tutto la community e ci aspetta che Sony possa proporre una selezione più varia ed interessante nel mese di novembre.

A novembre si festeggia il primo anno di vita di PlayStation 5 e sono in molti a sperare che la compagnia voglia celebrare questa ricorrenza offrendo un gioco gratis di notevole impatto. Se certamente è assurdo (almeno per il momento) pensare di avere nella lineup PlayStation Plus giochi come Demon's Souls o Marvel's Spider-Man Miles Morales, Sackboy Una Grande Avventura potrebbe rappresentare un buon compromesso, così come Godfall o The Pathless di Annapurna Interactive, tutti usciti al lancio della console esattamente dodici mesi fa.

Si tratta però solamente di ipotesi e speranze della community, non c'è nulla di concreto che confermi l'aggiunta di uno di questi titoli al catalogo Instant Game Collection. Un probabile candidato è Jurassic World Evolution, così da promuovere adeguatamente il sequel in uscita proprio a novembre, il prossimo mese esce anche Sherlock Holmes Chapter 1 e proporre un precedente gioco della serie Frogwares potrebbe rappresentare una buona idea.

Tra tanti dubbi c'è però una certezza: da novembre Sony regalerà tre giochi PSVR agli abbonati PlayStation Plus come parte dei festeggiamenti per il quinto anniversario di PlayStation VR. I titoli non sono ancora noti, nelle prossime settimane ne sapremo certamente di più.