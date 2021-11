PlayStation Plus e Now: nuovi giochi di novembre disponibili per il download da oggi

A partire da martedì 2 novembre sono disponibili per il download i nuovi giochi PlayStation Plus e PlayStation Now, entrambi i servizi offrono una interessante selezione di titoli e nel caso di PS Plus ci sono anche tre giochi bonus per PlayStation VR.

Sono ben sei i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di novembre 2021: The Walking Dead Saints & Sinners per Playstation VR, Kingdoms of Amalur Re-Reckoning per PS4 e PS5, First Class Trouble per PS4 e PS5, Knockout City per PS4 e PS5, Until You Fall per PlayStation VR e The Persistence per PlayStation VR. I nuovi giochi PlayStation Now di novembre 2021 sono invece quattro: Mafia Definitive Edition, Celeste, Final Fantasy IX e Totally Reliable Delivery Service.

Come sempre vi ricordiamo che il PlayStation Store italiano si aggiorna in tarda mattinata tra le 12:00 e le 13:00, il rollout per l'Europa si conclude in genere nel primissimo pomeriggio dunque non allarmatevi se non trovate ancora i giochi disponibili per il download. Questo mese gli abbonati ad entrambi i servizi PlayStation possono scaricare ben dieci giochi per tutte le console Sony, una selezione piuttosto varie e interessante anche se manca forse un vero e proprio blockbuster AAA, in compenso sono però disponibili ben tre giochi in realtà virtuale per PlayStation VR.