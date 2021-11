Black Friday 2021: PlayStation Plus e PS Now in offerta, nuovi sconti Sony

Sono iniziate oggi le offerte Black Friday di PlayStation e ovviamente non possono mancare le nuove promo di Sony sugli abbonamenti PlayStation Plus e PlayStation Now. Quanto costano le sottoscrizioni con le offerte del Venerdì Nero? Ecco i prezzi aggiornati validi fino al 29 novembre.

Acquistando l'abbonamento direttamente dal PlayStation Store potrete sottoscrivere o rinnovare la vostra iscrizione annuale a PlayStation Plus a 39.99 euro invece di 59.99 euro, anche l'abbonamento mensile PlayStation Now è scontato a 6.99 euro invece di 9,99 euro.

Parlando di PlayStation Plus l'unico abbonamento in offerta è quello da 12 mesi e non ci sono promozioni per le sottoscrizioni di durata inferiore, PlayStation Now è in offerta solo con l'abbonamento mensile mentre l'iscrizione annuale è in vendita a prezzo pieno, in entrambi i casi lo sconto è pari al 33% sul prezzo di listino.

Con le offerte del Black Friday, Sony vuole spingere sugli abbonamenti ai suoi servizi premium con l'obiettivo di aumentare gli iscritti a PlayStation Plus e PlayStation Now. Gli abbonati PS Plus possono scaricare gratis ogni mese almeno tre giochi gratis per PS4 e PS5, accedere a sconti esclusivi e usufruire di 100 GB di spazio Cloud per i salvataggi, gli iscritti PlayStation Now possono invece giocare in streaming (anche su PC) ad una vasta libreria di giochi per PS4, PS3 e PS2.