PlayStation Plus e Now: è possibile riscattare i codici per gli abbonamenti?

Sebbene Sony permetta di acquistare gli abbonamenti ai servizi PlayStation Plus e Now direttamente attraverso il suo PlayStation Store, sono ancora oggi in tanti i videogiocatori che provano a risparmiare grazie ai codici che si possono trovare in giro per il web. Ma cosa accade se si prova a riscattare uno di questi voucher adesso?

Se avete intenzione di prolungare il vostro abbonameno o di accedere al servizio Sony per la prima volta, sappiate che al momento non è possibile procedere con l'inserimento di un codice. In previsione del lancio del nuovo PlayStation Plus, l'azienda giapponese ha infatti temporaneamente sospeso il sistema attraverso il quale i giocatori possono effettuare il riscatto dei voucher per gli abbonamenti a PlayStation Plus e PlayStation Now. Fate attenzione, però, poiché va sottolineato che si tratta solo ed esclusivamente di un'interruzione del servizio e non di una cancellazione. Malgrado l'errore ricevuto al momento dell'inserimento sul sito ufficiale o dall'apposita sezione del PlayStation Store, il vostro codice non è scaduto ed è ancora valido. In poche parole, non sarà possibile usare questi codici solo per qualche settimana, visto che al debutto della nuova versione del servizio ad abbonamento, fissata al prossimo 22 giugno 2022, potrete tornare a riscattarli.

Sappiate che l'uso dei codici su un account con un abbonamento attivo avrà un effetto diverso in base al piano attivo al momento del riscatto. Riscattando il codice da un mese su un account abbonato a PlayStation Plus Premium, ad esempio, il tempo aggiunto all'abbonamento non sarà di un mese ma di soli 17 giorni. Per saperne di più, vi invitiamo a dare un'occhiata alla tabella di conversione dei codici di PlayStation Plus e Now.